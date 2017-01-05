純樸澎湖小漁村驚傳強盜案

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澎湖小漁村驚傳住宅強盜案，警方鑑識人員疑掌握可疑鞋印等跡證。（陳可文攝）

純樸澎湖小漁村4日驚爆強盜案，兩名蒙面歹徒持刀闖入民宅綑綁被害人，搶走現金36萬多元，警方初步研判不排除是熟識人所為，刻正調閱監視器釐清案情。

澎湖西嶼鄉竹灣村是偏僻的小漁村，居民多以討海捕魚為生，平日治安良好，如今赫然發生入宅強盜案，民眾人心惶惶。

白沙警分局偵查隊長呂岳臻表示，蔡姓被害人住家位於漁港旁狹窄巷道內，案發當時與友人出海釣魚，家中只有中國籍外配妻子與3歲的小女兒在家。

約傍晚6時30分許，正是垃圾車清運漁港的時間，兩名歹徒一高一矮、穿著黑色外套、頭戴鴨舌帽及手套、以口罩蒙面，趁著被害人住家大門未上鎖，迅速衝入內強盜。

歹徒手持水果刀抵住女被害人腰部，操台語口音喝令不准動、不准講話，拿出預藏的束帶綑綁被害人雙手、更以膠帶封口，隨即翻箱倒櫃搜刮皮夾及抽屜內的現金台幣16萬多元及人民幣4萬元。

警方指出，犯案過程不到20分鐘時間，兩名歹徒得手後疑似騎乘機車揚長逃離現場；女被害人急忙掙脫，打手機向親友求救，小女兒一旁驚慌大哭。

警方獲報後立刻通知被害人丈夫快速返航，同時封鎖現場蒐證，現階段鑑識人員疑似在客廳地上已採集得可疑鞋印等跡證。

白沙警分局指出，漁港碼頭旁的監視器不巧故障，警方正積極調閱鄰近路口的所有監視器，盼有效掌握兩名歹徒容貌及作案前後的身影；此外，警方初步研判兩名歹徒疑是有地緣關係或熟識人所為，全案已成立專案小組全力調查緝凶中。

(中時)