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蔣男連撞5車後遭逮。（葉書宏翻攝）

遇警心虛！飛車狂飆連撞5車

43歲蔣姓男子開車搭載43歲顏姓男子，今（5日）凌晨3時許行經新北市板橋區裕民街、新海路口，江翠派出所警員林正浩、洪堉傑認為車輛行跡可疑欲上前盤查，蔣男反加速闖紅燈、往龍泉街方向逃逸，雙方追逐約200公尺，蔣男疑因太過緊張衝撞4部機車、1輛自小客車，顏男趁隙脫逃，警訊後依公共危險罪將蔣嫌送辦，將進一步約談顏男到案說明。

警方調查，兩人為朋友關係，顏男從南部北上拜訪，蔣男開車載他外出兜風，行經板橋區裕民街、新海路口時，他們發現警方要上前盤查，蔣男加速逃逸，雙方追逐約200公尺，蔣男闖紅燈後連撞4部機車、1輛自小客車後停止，所幸無人員受傷。

顏男趁隙逃跑，蔣男向警方供稱，顏男遭通緝，所以才會闖紅燈衝撞逃逸。經查，顏男有槍砲、毒品等前科並未遭到通緝，將進一步約談他到案說明。由於蔣男在道路上急速行駛、衝撞，訊後依公共危險罪將他送辦。

(中時)