外交部：蔡總統過境美國秉持4原則

總統蔡英文7日將展開「英捷專案」，外交部北美司副司長徐佑典今天表示，正積極安排蔡總統過境美國行程，將秉持「舒適、安全、便利、尊嚴」原則。

徐佑典在外交部例行記者會表示，「舒適、安全、便利、尊嚴」是長期以來美國對於我方高層過境安排所設下的原則。對蔡總統行程細節則不便透露。

對於中國大陸可能反應，他表示，自從蔡總統出訪及過境美國消息傳出後，看到中國大陸對於美國政府的抗議、施壓，至於中國大陸有沒有特別要做什麼事情，目前無法報告。

外交部發言人王珮玲強調，「美方對於蔡總統過境立場沒有改變。」

前行政院長游錫(方方土)將擔任特使組團參加美國總統當選人川普就職典禮，徐佑典也表示，將按照以往就職團規劃，安排代表團與學者、國會議員，以及當地僑界會晤。

他表示，政府持續關心川普新政府相關內閣人事任命，會對可能被提名的商界人士、學者等，透過既有管道聯繫或了解其政策立場及背景。

有關美國總統歐巴馬日前簽署把台美軍事交流入法的「國防授權法」。徐佑典表示，在法案推動時，我方和美國國會助理、議員、智庫都有聯繫，這些人和川普團隊都有交流，因此川普新政府對於國防授權法未來在台灣這一塊會怎麼做，應該有所了解。至於川普上任後要如何解讀相關條文，目前還不得而知。

他表示，國防授權法裡包含的友我條文和文字，都是我方非常期望台美之間能更進一步發展的部分，我方將持續和未來川普政府溝通，促請他們儘量往我方期望的方向推進，包括美軍事交流更密切、軍售達到讓台灣自我防衛，以及對現有交往限制做到最彈性、開放的解釋。1060105

(中央社)