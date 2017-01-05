熱血役男搶救掉眼毛孩 網友：有洋蔥！

流浪狗「斑斑」疑遭車禍撞擊，被役男發現眼珠子掉了出來。（許家寧翻攝）

役男表示，小狗不斷用手擦拭左眼，讓人不忍。（許家寧翻攝）

役男搭計程車將小狗送往醫院急救。（許家寧翻攝）

法院替代役男熱血救狗，獲得花蓮網友按讚。（許家寧攝）

花蓮地方法院有5名熱血替代役男，昨晚在府後路宿舍旁發現1隻流浪狗，發現牠疑似遭到車輛撞擊，左眼球掉出眼眶外，還垂掛在臉頰旁搖晃，全身癱倒在地上奄奄一息。眾人急忙將狗裝進塑膠箱，迅速跳上計程車，將小狗送到醫院搶救回一命，他們的善心義舉讓網友感動直呼「有洋蔥！」

替代役男張嘉麟說，他們下午5時許結束法院勤務後回到宿舍餵養小狗，看見平時乖巧的「斑斑」不斷用爪撥弄左眼，才赫見中午還好端端的小狗眼球竟掉出，眾人急忙從房間內拿出塑膠箱將小狗裝進去，地院法警長藍國慶得知後，立即批准5人外出，並招來計程車協助送到動物醫院急救。

負責治療的高橋動物醫院指出，流浪狗「斑斑」疑似頭部遭車輛撞擊，造成左眼球掉出、肝臟移位以及腸子墜至腹股溝，引發疝氣情形，除了右臉頰有傷痕外，身上並無其他明顯外傷，但也不能排除虐狗可能。昨夜已經開刀將眼球摘除，小狗目前暫無生命危險，但還需要長時間觀察醫療。

「謝謝你們救了狗狗！」花蓮網友也紛紛大讚的他們義行，浪犬志工也上網尋人，希望貼補他們計程車費。役男們謙虛說，看到小狗慘狀感到相當不忍心，加上聯絡動物防疫所已經是下班時間，情急之下才搭計程車就醫，小狗能救活真是太好了！

法警長藍國慶指出，黑白色的混種老狗「斑斑」在地方法院宿舍附近流浪10多年，因歷年來役男們常常會餵養附近流浪貓狗，因此斑斑只要看到不是穿制服的役男進入司法新村，就會大聲狂吠，成為宿舍另類「看門犬」。

花蓮縣流浪動物救助協會理事長杜羅芬表示，「孩子的求生意志很強！大家都在幫牠加油，希望能快快好起來。」志工也會全力救治並收養小狗。她呼籲民眾，府後路因為沒有紅綠燈號誌，為了行人及動物安全，請汽機車駕駛務必放慢車速。

(中時)