大學生偷拍女同學如廁不起訴 檢察官：不處罰未遂犯
北市北投區臺北城市科技大學吳姓學生，今年年初，一時色慾薰心，持手機躲在女生廁所，聽到有人進入廁所後，持手機伸過隔板企圖偷拍女子如廁，未料，當場被一名歐姓女學生發現，要求這名色狼休學或轉學，但學校處分過輕，她又告上警局，檢察官認為，吳男還沒拍攝前就被緝獲，而妨害秘密罪並不處罰未遂犯，因而處分不起訴。
今年1月7日，吳男躲在廁所內，聽到隔壁間有人進入，隨即以手機從隔板上方伸過去，女學生抬頭就看到一只手機，當場就逮住這名色狼。
被害歐姓女學生希望25歲的吳姓男子休學或轉學，但學校處份過輕，又再報警處理，但因離開事發現場，手機並未當場扣案，因而沒有任何證據，證明吳偷拍其他人，檢察官認為，妨害秘密罪並未處罰未遂犯，對於吳男做出不起訴處分，但隔了半年多，吳男也主動休學。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。