大學生偷拍女同學如廁不起訴 檢察官：不處罰未遂犯

北市北投區臺北城市科技大學吳姓學生，今年年初，一時色慾薰心，持手機躲在女生廁所，聽到有人進入廁所後，持手機伸過隔板企圖偷拍女子如廁，未料，當場被一名歐姓女學生發現，要求這名色狼休學或轉學，但學校處分過輕，她又告上警局，檢察官認為，吳男還沒拍攝前就被緝獲，而妨害秘密罪並不處罰未遂犯，因而處分不起訴。

今年1月7日，吳男躲在廁所內，聽到隔壁間有人進入，隨即以手機從隔板上方伸過去，女學生抬頭就看到一只手機，當場就逮住這名色狼。

被害歐姓女學生希望25歲的吳姓男子休學或轉學，但學校處份過輕，又再報警處理，但因離開事發現場，手機並未當場扣案，因而沒有任何證據，證明吳偷拍其他人，檢察官認為，妨害秘密罪並未處罰未遂犯，對於吳男做出不起訴處分，但隔了半年多，吳男也主動休學。

(中時)