逆向行車被罵竟撞死對方 男子被判刑11年
彰化縣田尾鄉男子吳國祥，僅因行車糾紛口角，竟一路逼車並追撞黃姓機車騎士摔落路旁身亡，全案檢警抽絲剝繭查出真相，彰化地方法院今天依《傷害致死》罪判決吳男有期徒刑11年。
判決書指出，39歲的吳男，有毒品前科，是於去年8月17日上午7點左右駕車到田尾鄉光復路買早餐，途中因逆向行駛，差點與正騎車要外出上班的43歲黃姓男子姓男子撞上，黃男氣得停下騎車罵了「幹」，沒想到卻惹上殺身的禍端。
吳男惱羞成怒，駕駛自小客車立刻迴轉，在三豐路追逐黃男近2公里，途中吳男不斷以高速撞擊機車，機車接著衝撞路旁電桿後，黃男重摔四肢及顱骨都骨折、顱內出血 ，傷重送醫不治。
這起衝撞事故，吳男起初佯稱是單純車禍，但後來在眼尖的警方及彰化地檢署檢察官施教文的明察秋毫偵辦下，真相終大白，全案依《殺人》罪偵辦。
不過，法官認為，吳男駕車碰撞被害人有主觀之犯意，因而造成被害人傷重不治死亡，確因吳之傷害行為所致，吳男應負《傷害致死》罪責應屬明確，最後依法變更起訴法條。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。