逆向行車被罵竟撞死對方，男子被判刑11年

彰化縣田尾鄉吳姓男子去年8月17日因行車糾紛駕車追撞 黃姓機士致死。檢警現場勘驗情形。(鐘武達攝)

檢警模擬吳男追撞黃姓騎士的過程。(鐘武達攝)

彰化地檢署檢察官訊問涉嫌駕車撞死黃姓機士的吳男。(鐘武達攝)

彰化縣田尾鄉男子吳國祥，僅因行車糾紛口角，竟一路逼車並追撞黃姓機車騎士摔落路旁身亡，全案檢警抽絲剝繭查出真相，彰化地方法院今天依《傷害致死》罪判決吳男有期徒刑11年。

判決書指出，39歲的吳男，有毒品前科，是於去年8月17日上午7點左右駕車到田尾鄉光復路買早餐，途中因逆向行駛，差點與正騎車要外出上班的43歲黃姓男子姓男子撞上，黃男氣得停下騎車罵了「幹」，沒想到卻惹上殺身的禍端。

吳男惱羞成怒，駕駛自小客車立刻迴轉，在三豐路追逐黃男近2公里，途中吳男不斷以高速撞擊機車，機車接著衝撞路旁電桿後，黃男重摔四肢及顱骨都骨折、顱內出血 ，傷重送醫不治。

這起衝撞事故，吳男起初佯稱是單純車禍，但後來在眼尖的警方及彰化地檢署檢察官施教文的明察秋毫偵辦下，真相終大白，全案依《殺人》罪偵辦。

不過，法官認為，吳男駕車碰撞被害人有主觀之犯意，因而造成被害人傷重不治死亡，確因吳之傷害行為所致，吳男應負《傷害致死》罪責應屬明確，最後依法變更起訴法條。

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(中時)