騎重機男子拒酒測 還毆打員警罵三字經

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台北市警局大安分局蔡姓員警5日在執勤酒測時，攔查全身酒味的許姓重機騎士，但他不但拒絕酒測，還飆罵髒話並打人，導致蔡員警多處受傷，幸無大礙。（警方提供）中央社記者朱則瑋傳真 105年1月5日

台北市警局大安分局蔡姓員警今天在執勤酒測時，攔查全身酒味的許姓重機騎士，但他不但拒絕酒測，還飆罵髒話並打人，導致蔡員警多處受傷，幸無大礙。

大安分局新生南路派出所蔡姓員警今天凌晨1時5分，在光復南路290巷與延吉街口執行酒測勤務，發現一台重機搖搖晃晃，行跡詭異，於是上前攔查，重機騎士許男全身酒味，酒測時，他以要返家拿手機為由，徒步離開，途中不斷飆罵三字經。

許男走到延吉街住處準備上樓，被員警制止，他憤而動手揮打蔡員頭部、身體，立即遭壓制並上銬逮捕，而蔡姓員警則右前額撕裂傷，右耳及右膝挫傷，幸無大礙。

警方把許男帶回酒測，酒測值0.92MG/L，明顯超標，全案依公共危險、妨害公務及傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。 1060105

(中央社)