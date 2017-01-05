農曆春節 僑委會訪問團亞洲7國巡演

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農曆春節將至，僑務委員會春節文化訪問團將赴亞洲7國13城市巡迴演出，成員有董事長樂團、金牌歌后于台煙、金曲獎客家音樂大師黃連煜、鄒族美聲歌后安歆澐、魔術王子簡銘宣等人。

僑委會與台北市政府觀光傳播局4日晚間在台北公館自來水園區Pipe live music合作舉辦行前公演，僑委會委員長吳新興、副委員長田秋堇等人出席觀賞。

吳新興表示，這是僑委會首次與縣市政府合作舉辦文化訪問團行前公演，不但在海外宣揚台灣優質文化，也讓國內民眾搶先觀賞精彩演出。

僑委會春節文化訪問團將於2月3日至3月5日赴日本東京、菲律賓納卯、泰國曼谷、馬來西亞檳城、拿篤、亞庇、柔佛峇株、吉隆坡、印尼峇里島、泗水、雅加達、越南胡志明市、柬埔寨金邊演出。

僑委會表示，在日本及馬來西亞場次安排國寶級歌手文夏、文香擔任特別來賓，引領僑胞回味台灣經典歌曲。詳細演出日期及地點可上僑委會官網查詢。1060105

(中央社)