土托魚減產飆天價 疑與暖冬異常有關

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時序都將進入農曆年關，澎湖今年冬季土托魚的捕獲量，比起往年減少許多，澎湖漁政與海巡等單位研析，主因歸咎於暖冬，氣候異常導致棲地環境變化，與陸船越界攔捕並無直接關係。

澎湖海域風力趨緩，今早進港卸貨的流刺網漁船，所捕獲的土托魚，卻是屈指可數，有的是個位數，有的是則在20、30尾間，幾乎看不到滿載而歸的場景，魚販爭相搶鮮標購。

物以稀為貴，土托魚售價貴森森，魚市標購6公斤重的土托，每公斤都要650元以上，售價就要近4000元以上，愈大尾售價愈高，尤其是愈接近過年愈來愈貴。

由於傳出今年土托魚獲量銳減，與大陸逾界捕撈作業有關，引起關注。澎湖漁政、研究與海巡等單位研析指出，土托魚洄游性魚類，主要分佈在澎湖海域，每年12月至隔年3月，順著中國沿岸南下澎湖西側海域覓食產卵。

澎湖漁政與研究單位指出，今年暖冬，氣候異常，冷氣團南下較晚，土托魚是否因此延後洄游，尚待觀察，完全是因氣候異常所致，與大陸漁船越界捕撈尚無直接關係。

更何況，不止澎湖減少，全台也都減少，105年澎湖和全台的土托魚捕獲量，各比104年度減少近9000和7萬公斤。1060105

(中央社)