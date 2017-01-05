元培醫大擬輔導女性創業 獲百萬補助

我要評比

元培醫事科技大學今天表示，該校創新育成中心以「輔導女性創業計畫」，獲經濟部106年度補助新台幣100萬元，經濟部也建議轉型為女性創業育中心，成為唯一特色。

元培醫大創新育成中心主任陳櫂豐表示，元培醫事科技大學的前身為「元培醫專」，多年來累積培育出之護理、醫技、醫管、餐管、食品科學等優秀女性校友，遍佈全台，並深耕相關產業。

此外，校方也增加長照護理與生醫健康方面研發投資，相關研發中心計有cGMP藥品量產製造中心、長照與福祉研發中心、臨床技能中心及健康管理中心，為育成中心在招募與培育女性創業企業上增添助益。

陳櫂豐指出，經濟部建議未來轉型為女性創業育中心，和新竹地區其他大專校的育成中心有所區隔，讓輔導女性創業有更具體的作法及措施。同時增加女性創業家擔任業師及顧問，以輔導女性創業。

元培醫科大表示，該校育成中心結合學校研究人才與設施、及相關研究開發經驗，提供智權、管理、法務、財務、創技基金聯盟伙伴等之服務的平台設備，建立生醫科技及醫療照護產業創新育成中心一貫作業標準服務模式。1060105

(中央社)