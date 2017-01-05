元培醫大擬輔導女性創業 獲百萬補助
元培醫事科技大學今天表示，該校創新育成中心以「輔導女性創業計畫」，獲經濟部106年度補助新台幣100萬元，經濟部也建議轉型為女性創業育中心，成為唯一特色。
元培醫大創新育成中心主任陳櫂豐表示，元培醫事科技大學的前身為「元培醫專」，多年來累積培育出之護理、醫技、醫管、餐管、食品科學等優秀女性校友，遍佈全台，並深耕相關產業。
此外，校方也增加長照護理與生醫健康方面研發投資，相關研發中心計有cGMP藥品量產製造中心、長照與福祉研發中心、臨床技能中心及健康管理中心，為育成中心在招募與培育女性創業企業上增添助益。
陳櫂豐指出，經濟部建議未來轉型為女性創業育中心，和新竹地區其他大專校的育成中心有所區隔，讓輔導女性創業有更具體的作法及措施。同時增加女性創業家擔任業師及顧問，以輔導女性創業。
元培醫科大表示，該校育成中心結合學校研究人才與設施、及相關研究開發經驗，提供智權、管理、法務、財務、創技基金聯盟伙伴等之服務的平台設備，建立生醫科技及醫療照護產業創新育成中心一貫作業標準服務模式。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。