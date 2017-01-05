顧立雄：收到國民黨薪資清冊 可三方協商

行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄表示，黨產會今天上午已收到國民黨黨工薪資清冊，將儘速處理黨工薪資。他也表示，薪資發放問題，黨產會、國民黨與黨工可三方坐下來談。

黨產會3日表示，只要國民黨補齊黨工薪資明細等資料，黨產會審核過後，即可動用永豐銀行帳戶或台灣銀行本票支付黨工去年11月和12月薪水；國民黨行管會主委邱大展則回應，薪資給付是法定義務，無需經過黨產會同意，如按許可條件申請，等於棄械投降，會有很大後遺症。

顧立雄上午接受廣播電台專訪時表示，國民黨上週行文黨產會，申請發放黨工薪水，但只有提出新台幣5516萬餘元的總額，沒有員工薪資清冊，黨產會要求補件，今天上午已收到國民黨提出的薪資清冊，黨產會將盡速處理。

顧立雄表示，國民黨希望在1月底全面資遣黨工，但資遣費可能不夠，現在黨工申請北市勞動局介入協商，他認為黨產會、國民黨與黨工三方可以坐下來談，如果協商中，國民黨同意中投跟欣裕台收歸國有，或許可以回到他之前與國民黨副主席詹啟賢談的方法，也就是先處分中投跟欣裕台部分資產，作為國民黨資遣費基金。

另外，顧立雄也提到中廣是否為國民黨黨產的認定問題，他說，中廣分為廣播事業部門與資產部門，中廣董事長趙少康公開說只有向國民黨買廣播部門，沒有買資產部門，對資產部門收歸國有沒意見。但中廣董事會中有國民黨派任的董事，主要目的就是在固守資產，資產卻又掛在中廣名下。

他說，這種合約實在太複雜，需要進一步開聽證會釐清，黨產會委員對此問題也還沒有共識，他希望能跟趙少康當面談，以釐清處理方向。1060105

(中央社)