韓憲法法院再度開庭辯論 朴槿惠仍缺席

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南韓憲法法院今天再度開庭，就總統朴槿惠彈劾案聆聽口頭辯論，朴槿惠依然未出庭。朴槿惠捲入貪腐醜聞，過去數月引發數百萬民眾上街抗議。

美聯社報導，朴槿惠被控與閨蜜崔順實串通，向企業強索金錢和利益，並讓崔順實違法干政。朴槿惠的律師與擔任本案檢方的國會議員，今天就種種指控的效力激烈交鋒。

本案首席檢察官、國會議員權性東表示，朴槿惠「廣泛且嚴重違反憲法和刑法」，背叛人民對她的信任。朴槿惠的律師李中煥表示，彈劾案中的指控「缺乏證據且未具法律意義」，因為都是基於種種說法和媒體報導，不是刑事定罪。

朴槿惠3日也沒現身，今天再度拒絕出面作證。這場有9名法官的庭審辯論無法強迫她出席。

首爾建國大學法學教授韓相熙（Han Sang-hie，音譯）表示，朴槿惠律師可能寧願她不要作證，因為他們主要論點是，朴槿惠面臨的指控未獲充分證明。朴槿惠拒絕南韓檢方的訊問要求，有待接受特別檢察小組訊問。

憲法法院今天稍後將聽取證人陳述。國會先前表決通過彈劾案後，憲法法院有6個月時間裁定朴槿惠是否應永久免職或復職。（譯者：中央社盧映孜）1060105

(中央社)