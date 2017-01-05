屏東枋山鄉台1線 一連3起車禍

屏東枋山鄉台1線莿桐路口5日上午一連發生3起車禍，造成4人輕傷。（枋寮警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月6日

屏東枋山鄉台1線莿桐路口今天上午一連發生3起車禍，造成4人輕傷。

警方表示，3件車禍的第1件發生在莿桐路囗的台1線南下車道內側，1輛自小客車在停等紅燈時，被1輛自小客車自後面追撞，警方至現場處理車禍時，南下路口又發生1起自小客車撞到前面停等紅燈的自小客車。2起車禍沒有人受傷。

警方表示，不到10分鐘，路口的北上車道又發生1起小貨車追撞停等紅燈的1輛自小客車及1部機車，這起車禍造成4人輕傷。

警方懷疑，後2起車禍的發生有可能是駕駛在看警方處理車禍時造成。1060105

(中央社)