賴琳恩秀婚戒 要帶老公陳乃榮吃尾牙
27歲藝人賴琳恩今天宣布與大8歲的歌手陳乃榮結婚，在社群網站臉書（facebook）貼合照秀婚戒。伊林證實，賴琳恩日前登記結婚，下午賴琳恩會帶陳乃榮一同現身尾牙。
賴琳恩是模特兒出身，與陳乃榮拍戲「幸福蒲公英」結緣，穩定交往5年多。兩人中午各自在臉書宣布婚訊，貼出甜蜜合照，賴琳恩左手無名指戴婚戒。
陳乃榮表示，「從今天起這位就是我的『陳太太』，未來的日子我們會繼續努力，請大家多多指教。」賴琳恩說，「說好的2017第一對，現在請叫我『人妻』姊姊」，粉絲紛紛留言獻上祝福。
賴琳恩所屬的伊林模特兒經紀股份有限公司中午受訪表示，賴琳恩與陳乃榮前幾天登記結婚，陳乃榮是跨年時求婚，賴琳恩笑回「好吧」，之後陳乃榮就一直問賴琳恩什麼時候登記結婚。
伊林下午將在台北晶華酒店舉辦尾牙，伊林說，賴琳恩會帶陳乃榮一起現身，與外界分享新婚喜悅。1050105
(中央社)
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