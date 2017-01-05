黨部主委直選說明 王金平：勿浪費時間

前立法院長王金平今天針對國民黨地方黨部主委直選表示，有什麼好說明的？該為黨的改造，對就是對，根本不必再浪費時間，應早日讓主委直選產生，相信對國民黨是好的。

國民黨在去年第19次全代會中決議，將地方黨部主委由指派改為直選。媒體報導，國民黨中央在昨天中常會規劃地方黨部主委直選的改革方案，今天啟動黨代表說明會，待彙整意見後推出。

對此，王金平今天在立法院出席國民黨團大會前受訪時說，「應該不必再辦什麼說明會，這有什麼好說明的？」他表示，該為黨的改造，對就是對，要向誰說明呢？向社會說明嗎？

王金平指出，現在黨員也知道黨部要進行主委直選，通知一發出去，要選的人自然會去召開自己的說明會爭取支持，根本不必再浪費時間，應該早日能夠讓主委直選產生，相信對國民黨是好的。

國民黨立法院黨團總召廖國棟則說，由於時程緊湊，黨中央對於今年執行黨部主委直選，幾乎只是宣示而已，應該是做不到。若要在5月20日黨主席改選實施，相關程序要在20日前定案，現在沒剩幾天，不可能做到，今年是否能完成，要看黨中央有沒有決心。1060105

(中央社)