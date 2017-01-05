林濁水：決策會部長沒參加 決策品質惡劣

前民進黨立委林濁水今天表示，目前總統府的執政決策協調會議，各部會首長沒有參加，讓會議沒有整合功能，決策品質非常惡劣，應該推動立法或修憲，解決這個憲政問題。

台灣競爭力論壇今天在立法院召開「2016歲末年終蔡政府總檢討」記者會。

與會的林濁水說，民調顯示民眾都想要拚經濟，但目前這樣的憲政體制怎麼拚經濟，憲政體制不處理，一定沒有救。

他指出，照理說各部會的政策在行政院會中來決定，但目前真正決策的是總統府的執政決策協調會議，部長不參加，就沒有整合功能，造成決策品質非常惡劣。

林濁水表示，部長在決策沒有分，誰看得起你？要怎麼推動政務？

林濁水說，既然行政院會沒有能力決策，有些部長直接找上總統，那麼行政院會就白開了，「這是國家的災難吧」，因此一定要修憲，讓有權力的人一定要主持行政院會。

他說，1997年修憲時，曾經想學法國的制度，讓總統與行政院長一起主持部長會議，但當時國民黨與部分民進黨人士反對，讓權力與決策機制脫節。

林濁水建議，應該先立總統職權行使法，讓總統與行政院長主持部長會議、總統到立法院做國情報告並接受質詢，並且對總統職權行使法設落日條款，規定修憲時限。

同場與會的前民進黨立委沈富雄說，目前政府很多事情不決定，總統蔡英文有那麼多的主張，當選了就去做，不需要去溝通，他認為溝通是陷阱。

他說，年金改革開了2、30場會議，希望能夠求得共識，鬼才相信，像是婚姻平權的挺同、反同，怎麼會有共識？

沈富雄說，婚姻平權是蔡總統選舉中答應的，如果真的做了，民眾不爽1、2個星期就過了，影響最多千分之2的人口，不應該叫民進黨不分區立委尤美女提案，應該叫行政院、法務部來提案，並且在民法中修法。

對於勞基法修法爭議，他認為政府是對的，而過程中的動盪是必然的痛，但行政院為什麼事前不做懶人包，讓老百姓懂，老百姓懂了，阻力也就低了。1060105

(中央社)