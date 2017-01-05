吃不胖就可狂吃？研究：近10％瘦子有脂肪肝
瘦瘦的人雖然身材纖細，讓不少胖胖的人羨慕，仍別以為吃不胖就可放縱吃！據統計，有10％BMI（身體質量指數）正常者罹患脂肪肝，若置之不理，恐惡化成肝纖維化、肝硬化。醫師指，觀察發現，許多瘦子愛吃水果、或靠吃水果減肥，但因台灣水果太甜，吃多易使三酸甘油脂過高而罹患脂肪肝。
很多BMI標準的民眾，無論是天生吃不胖，還是透健康飲食與運動換來的成果，在體檢時仍時而發現罹患脂肪肝，幾乎都會驚呼「我又不胖，怎麼可能」。肝病防治學術基金會執行長楊培銘說，
很多人認為吃水果不會胖，導致無論正餐吃多少，飯後仍會吃大量水果，或甚至某餐「光吃水果減肥」，卻不知道是罹患脂肪肝主因。
楊培銘說，台灣因為農業技術先進，栽種出很多高甜度的水果，但愈甜的水果，其內含的果糖也愈多，吃下肚後會經身體轉換成三酸甘油脂，「三酸甘油脂超標示罹患脂肪肝的主因之一」。他提醒民眾，水果應適量就好，也勿集中在某餐大量食用，對於「吃不胖」的人，也勿因此放縱大吃，否則多餘熱量就算不囤積體脂肪，也恐囤積在內臟。
(中時)
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