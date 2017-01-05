iPhone騙炮 完事丟500元落跑
太可惡！苗栗1名黃姓快遞員，透過手機交友app「遇見」認識花蓮1名國二少女，趁來到花蓮機會以「iPhone 5S換一炮」誘騙少女至旅館發生關係，完事後卻不想認帳，拿500元要少女到超商幫買東西，趁她下車後隨即揚長而去，少女不斷傳訊黃男卻「不讀不回」，才驚覺受騙向父親哭訴報案。
25歲的黃姓男子，1年多前利用手機交友軟體「遇見」，認識未滿14歲的國中少女小愛，黃男佯稱願以iPhone 5S手機作為性交代價，讓少女信以為真，同意與黃男花蓮市的汽車旅館發生關係，黃男事後為求脫身，將少女載至新城鄉一處超商拿500元央求幫忙買東西。
黃男見少女購物時，趁機踩油門開車逃回苗栗，少女得知被丟包後，還不斷傳訊息給黃男未果，才驚覺受騙回家向父親哭訴，父親心疼女兒天真受騙，痛斥「女兒真傻」，並至警局怒告黃男對未滿14歲少女發生性行為及詐欺。
黃男辯稱，少女交友檔案已經年滿16歲，雖然少女容貌稚嫩感覺年紀很輕，但碰面時她並未提到年齡與就讀國中，加上一時「有點沖昏腦」犯案；花蓮地院日前依與未滿16歲女子性交罪、詐欺得利罪，判處黃男有期徒刑10個月，但考量黃男無前科，犯後態度良好，並賠償少女10萬元達成和解，給予宣告緩刑2年。
(中時)
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