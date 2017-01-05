陳乃榮搞笑求婚過程曝光！賴琳恩刁難3次才說：好吧

賴琳恩、陳乃榮臉書宣布已經結婚。（取材臉書）

賴琳恩和陳乃榮交往6年，感情甜蜜，去年12月中旬她在第一本性感寫真書記者會上，被媒體拱她乾脆當「2017年結婚第一對」，當場點頭說「好」，還答應記者「不會三更半夜宣布喜訊」，結果4日就公開已登記結婚好消息，她在臉書開心宣布：「說好的2017第一對，現在請叫我『人妻』姊姊。」陳乃榮也同步在臉書甜喊：「從今天起這位就是我的「陳太太」，未來的日子我們會繼續努力，請大家多多指教。」幸福爆表。

小兩口當年合作電視劇《幸福蒲公英》認識，之後穩定交往、戀情穩定，她日前被問何時結婚時，態度落落大方，表示等兩人都有空時就可以，也因日前男友演唱會的主辦單位宣傳搞出求婚烏龍，讓她心有餘悸說不想再有公開求婚儀式，以免二度傷害。果真，跨年夜時，小兩口一起看完煙火，男生就拿出戒指說：「請妳嫁給我吧！」

不過陳乃榮求婚過程還真是「一波三折」，不斷NG重來，當陳乃榮拿出戒指求婚時，她問他「人家不是都要跪下來？」陳乃榮便說「好，那重來」，然後跪下問「妳嫁給我好嗎？」賴琳恩又故意鬧他說：「人家前面都要講一段話耶！」陳乃榮於是又重來第三次，講了一段感人的話後再問「那妳願意嫁給我了嗎？」賴琳恩這才說「好吧」。終於完成搞笑求婚過程。

賴琳恩說，陳乃榮自從求婚成功後，每天從早到晚在她耳邊嘮叨問「什麼時候去登記」、「趕快跟我去登記啦」，一副怕她反悔模樣。她也於是就找了個宣傳寫真書的空檔一起去登記，成為2017年演藝圈第一對結婚。5日傍晚還會帶新婚老公一起出席所屬經紀公司伊林娛樂尾牙。

賴琳恩喜歡小孩，她說會有生小孩計劃，但還沒懷孕，將來想生兩個。至於婚宴、蜜月都還沒規劃，但婚紗照一定會拍。

(中時)