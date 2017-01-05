新北替代役齊捲袖 20萬CC熱血做公益

新北市府今舉辦捐血活動，市轄400位替代役男共襄盛舉，共捐出20萬CC熱血。（張立勳攝）

新北市府今日於市府1樓戶外廣場舉辦2017年首場捐血活動，民政局號召新北市轄內各服勤單位400位替代役男參加捐血活動，共捐出20萬CC熱血挹注血庫。

年輕人捐血的數量近年不斷下降，根據血液基金會調查17到20歲的捐血民眾數量不斷下降，為了要讓替代役男身體力行社會公益，並且鼓勵年輕熱血奉獻社會，新北市每年都會辦理3場替代役男聯合捐血，共有1200人次役男參與。

替代役男張廷謚表示，這次是自己第1次參加捐血，為了要讓自己第一次奉獻的熱血有最佳品質，還特地一個禮拜前開始吃養生排毒餐，每天減少肉類攝取，晚餐就用水果與優格代替，並且每天跑步3000公尺，就是要讓這第一袋血意義非凡。

現場更安排具有正式西醫執照的「健康推廣小組」替代役男設置醫療小棧，為民眾及役男們進行捐血前後健康諮詢及注意事項提醒，台灣大學醫學系畢業的廖宇昊表示，目前確實有研究證實捐血有助於降低中風與心肌梗塞的風險，基本上有益促進新陳代謝，不僅無礙身體的正常機能，還可增加血液循環的效益。

現場健康推廣小組另一位醫師替代役許淳翔，目前在三重區公所服替代役，更積極鼓勵民眾定期捐血，他表示捐血就像小型的健康檢查，可讓你身體的鐵質保持平衡，有助身體健康，自己更是從18歲開始就要求自己每年至少捐血3至5次累積超過10000CC熱血，現場更有去年10月已退役的替代役男特地回來與學弟們一同奉獻熱血。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，寒假與農曆年間是每年最容易出現血荒的時期，因此每年都會在市府的聯合捐血活動廣邀新北市的替代役男參與，希望透過這些年輕熱血能夠紓緩血荒，用實際的行動來服務民眾、回饋社會。

(中時)