新北替代役齊捲袖 20萬CC熱血做公益
新北市府今日於市府1樓戶外廣場舉辦2017年首場捐血活動，民政局號召新北市轄內各服勤單位400位替代役男參加捐血活動，共捐出20萬CC熱血挹注血庫。
年輕人捐血的數量近年不斷下降，根據血液基金會調查17到20歲的捐血民眾數量不斷下降，為了要讓替代役男身體力行社會公益，並且鼓勵年輕熱血奉獻社會，新北市每年都會辦理3場替代役男聯合捐血，共有1200人次役男參與。
替代役男張廷謚表示，這次是自己第1次參加捐血，為了要讓自己第一次奉獻的熱血有最佳品質，還特地一個禮拜前開始吃養生排毒餐，每天減少肉類攝取，晚餐就用水果與優格代替，並且每天跑步3000公尺，就是要讓這第一袋血意義非凡。
現場更安排具有正式西醫執照的「健康推廣小組」替代役男設置醫療小棧，為民眾及役男們進行捐血前後健康諮詢及注意事項提醒，台灣大學醫學系畢業的廖宇昊表示，目前確實有研究證實捐血有助於降低中風與心肌梗塞的風險，基本上有益促進新陳代謝，不僅無礙身體的正常機能，還可增加血液循環的效益。
現場健康推廣小組另一位醫師替代役許淳翔，目前在三重區公所服替代役，更積極鼓勵民眾定期捐血，他表示捐血就像小型的健康檢查，可讓你身體的鐵質保持平衡，有助身體健康，自己更是從18歲開始就要求自己每年至少捐血3至5次累積超過10000CC熱血，現場更有去年10月已退役的替代役男特地回來與學弟們一同奉獻熱血。
民政局兵役勤管科長賴小萍表示，寒假與農曆年間是每年最容易出現血荒的時期，因此每年都會在市府的聯合捐血活動廣邀新北市的替代役男參與，希望透過這些年輕熱血能夠紓緩血荒，用實際的行動來服務民眾、回饋社會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。