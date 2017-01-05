北檢辦樂陞案 陳文茜李永萍訊後請回

我要評比

台灣台北地方法院檢察署偵辦樂陞案，今天上午10時許以證人身分傳喚前樂陞科技股份有限公司獨立董事陳文茜、李永萍到案；檢方訊後將2人請回。

陳文茜先接受檢方訊問，約50分鐘結束庭訊。

媒體問陳文茜相關應訊狀況，陳文茜說，「我接受檢察官的要求」，不可說相關內容。

記者追問，是否擔心前樂陞董事長許金龍案件？陳文茜搖頭回應，但未開口。

陳文茜離開偵查庭後，李永萍接續接受檢方訊問約100分鐘。

記者問李永萍相關訊問內容，李永萍說，謝謝大家關心，她無法說明，她是以證人身分說明案件。1060105

(中央社)