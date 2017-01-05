深夜開車壓到豬屍 可憐車主嚇到腿軟
新竹市王姓男子4日深夜開車行經市區巷弄時，突然發現路上有1具「裸屍」，閃避不及輾過，嚇得他當場煞車，幸好下車查看，發現是宰好剖半的豬屍，運送工人也掉頭回來認領，不過仍讓王男嚇到腿軟。
「真的嚇到我了！」無辜的王姓男子事後將事發經過PO上臉書，引起網友熱議，有網友虧他「打字手沒抖？」、「木炭火升好了嗎？」，不過也有人安慰他「連在路上都能輾過豬屍，可以去簽樂透了！」
王男餘悸猶存說，他開車行經東大路3段77巷時，赫然發現路上有血淋淋的「裸屍」，因來不及閃避，只好輾過，下車後發現是豬屍才鬆了口氣，但屍體留在路上也不是辦法，最後使出「洪荒之力」將豬拉到路邊，幸好車子也沒事。
而粗心將屠宰豬掉在路上的運送工人，可能運抵後發現數量短少，趕緊沿著原路回頭搜尋，沒多久就找到被王男拖到路旁的豬屍。網友痛批，深夜常遇到卡車高速載運吊起的屠宰豬隻，感覺都沒固定好，豬隻在車上劇烈晃動，若掉下來引起車禍，後果不堪設想。
對此警方表示，載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險，甚至造成車禍，可依《道路交通管理處罰條例》第30條開罰3000元以上，9000元以下罰鍰，呼籲駕駛人運貨時注意將貨品綁妥，以免衍生交通事故。
(中時)
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