趙春山：蔡改善兩岸關係關鍵在十九大之前

台灣競爭力論壇5日舉行2016歲末年終蔡政府總檢討記者會，淡江大學榮譽教授趙春山指出，中共十九大之前，大陸是關鍵時刻，中共總書記、大陸國家主席習近平在十九大前對台會克制，蔡政府要改善兩岸關係關鍵在十九大之前釋出善意，十九大之後就來不及了。

趙春山還提出「五同」建議蔡英文總統如何為目前兩岸僵局解套，他說，蔡說的求同存異中的同是什麼應說出來，五同就是一，同是中華民族，這個習近平也常講；二，兩岸同屬中華民國，這在《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》中都寫明兩岸是一國兩區；二，兩岸同時擁有中華文化；四，兩岸同屬一家人，台北市長柯文哲就是說了這句話就可以去大陸；五，同心，雙方都要考慮對方人民想法。

趙春山指出，最近到大陸去感覺兩岸氣氛真的非常不好，很少聴到溫和聲音，大多是鷹派聲音。民共關係先天不足後天失調，雙方嚴重缺乏互信，因為民進黨仍有台獨黨綱，蔡被大陸方面定調為理念台獨；雙方欠缺管道通氣。他所接觸到的陸方相關人士都說民進黨完全沒有溝通管道。不然川蔡通話不會影響這麼大。

但他也直言，蔡英文上台後對大陸政策非常謹慎，不會按照民進黨台獨黨綱方向去做，但因先天不足，很多問題必需交待清楚，例如九二共識大陸就逼你說清楚。雖然她說的依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》維持現狀，等於間接處理一國兩區，但大陸還是認為不清楚，逼你承認兩岸一中，但對民進黨主席蔡英文來說很困難，會像許信良說的三分之二選票會丟掉。

趙春山也說，十九大之前，大陸是關鍵時刻。大陸要做好十九大準備工作，這是大陸兩個百年重大關鍵時刻之一，習也希望不要在兩岸和對美關係製造麻煩。川蔡通話把局擾亂，但習在十九大前會克制，不過卻是僵持不前。十九大前大陸會不斷施壓，對川普政府施壓，透過美國影響台灣蔡政府不要做過激行為；對台也會繼續施壓。大陸學者認為斷了台灣邦交國做法不要太急，會影響台灣民心，但國際組織絕對不讓。

但他憂慮在中共十九大之後，如果兩岸僵持繼續，可以確定習近平新的權力及領導階層安排好之後，權力穩固，對台工作將會有新和強硬作法，比較確定的框架出來。建議十九大之前蔡政府要釋出善意，十九大之後就太遲了。

(旺報)