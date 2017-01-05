警破獲詐騙機房 成員怨還沒領薪就被抓
警方本月4日上午破獲桃園市大園區一處詐騙機房，逮捕30歲陳男、43歲陳男、32歲張男、28林男和26歲林男等五名犯嫌，警方現場查獲該集團犯案用之電腦、手機、教戰手冊、帳戶資料、帳冊及偽造拘捕令等犯案工具，將相關涉案人依涉詐欺罪嫌送辦。
警方調查，該詐騙機房佯裝成中國大陸檢警撥打詐騙電話，專騙大陸人，初估去年12月至今不法獲利逾300萬人民幣。落網成員還向警方抱怨還沒領到薪水就遭逮，指自己也是受害者。
警方調查，此詐騙集團主要以假冒大陸檢警機關身分手法，並偽造「中國人民檢察院凍結管收執行命令」等諸多假公文以訛詐對岸民眾。為求逼真，詐騙集團還自製「教戰手冊」，內容詳細介紹中國檢警慣用語及與民眾的應對方式，取得中國大陸人民信任乖乖匯出金錢，蒙受巨大損失。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。