警破獲詐騙機房 成員怨還沒領薪就被抓

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警方查扣詐騙集團偽造之「中國人民檢察院凍結管收執行命令」。（陳心瑜翻攝）

警方現場查獲該集團犯案用之電腦、手機、教戰手冊、帳戶資料、帳冊及偽造拘捕令等犯案工具。（陳心瑜翻攝）

警方破獲桃園市大園區一處詐騙機房，逮捕30歲陳男、43歲陳男、32歲張男、28林男和26歲林男等五名犯嫌。（陳心瑜翻攝）

警方本月4日上午破獲桃園市大園區一處詐騙機房，逮捕30歲陳男、43歲陳男、32歲張男、28林男和26歲林男等五名犯嫌，警方現場查獲該集團犯案用之電腦、手機、教戰手冊、帳戶資料、帳冊及偽造拘捕令等犯案工具，將相關涉案人依涉詐欺罪嫌送辦。

警方調查，該詐騙機房佯裝成中國大陸檢警撥打詐騙電話，專騙大陸人，初估去年12月至今不法獲利逾300萬人民幣。落網成員還向警方抱怨還沒領到薪水就遭逮，指自己也是受害者。

警方調查，此詐騙集團主要以假冒大陸檢警機關身分手法，並偽造「中國人民檢察院凍結管收執行命令」等諸多假公文以訛詐對岸民眾。為求逼真，詐騙集團還自製「教戰手冊」，內容詳細介紹中國檢警慣用語及與民眾的應對方式，取得中國大陸人民信任乖乖匯出金錢，蒙受巨大損失。

(中時)