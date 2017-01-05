凱特布蘭琪助陣咖啡與菸 一人飾兩角

美國獨立電影導演吉姆賈木許經典作品「咖啡與菸」，明天首度在台躍上大銀幕，這部片耗時17年拍攝，不僅找來奧斯卡影帝影后助陣，女星凱特布蘭琪（圖）在片中更一人分飾兩角。（傳影互動提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年1月5日

美國獨立電影導演吉姆賈木許經典作品「咖啡與菸」，明天首度在台躍上大銀幕，這部片耗時17年拍攝，不僅找來奧斯卡影帝影后助陣，女星凱特布蘭琪在片中更一人分飾兩角。

「咖啡與菸」找來奧斯卡影帝、影后助陣，其中凱特布蘭琪在戲裡更是1人當2人用，分飾表姊妹2個角色，其中一個角色還是演身為女演員的自己，另一個則是好久不見跑來下榻飯店拜訪閒聊的龐克表妹；一個是身穿黑色套裝妝髮完美無瑕的好萊塢女明星，一個是畫了超濃大煙燻眼妝、嚼著口香糖的不羈叛逆女孩。

凱特布蘭琪挑戰高難度角色詮釋，兩個角色截然不同，兩姊妹產生口角時更讓現場氣氛凍僵，讓人看了哭笑不得，幽默詼諧風格大露無遺。

賈木許為了讓凱特布蘭琪保持戲中的情緒，特別將兩個角色分開來拍，一個角色拍完以後，先讓凱特布蘭期休息沉澱一天，準備另一個角色的情緒，再開始拍攝，也難怪凱特布蘭琪一上戲便彷彿立即變了一個人，演技大爆發。

吉姆賈木許在「咖啡與菸」集結11段發生在咖啡店的故事，其中包含許多幽默又帶有點荒謬的喜劇情節，像是正妹顧客抱怨咖啡店員擅自把她桌上的咖啡續杯加滿，打壞了她原本用糖跟奶精調配好的完美比例，甚至還大嗆「咖啡的顏色跟溫度我才剛調好你就來亂」。

此外，更有比爾墨瑞聽信庸醫建議，喝烤箱清潔劑止咳、白線條樂團團員在咖啡廳裡討論及示範特拉斯線圈科學實驗儀器、奧斯卡影帝羅貝托貝里尼代替陌生人看牙醫的逗趣劇情。

另外，賈木許更請到搖滾歌手湯姆威茲、伊吉帕普跨刀演出，兩人在戲中裝得一副不熟的樣子開始閒聊，甚至還一度起了衝度要吵起架來差點翻桌，但當伊吉帕普受不了想離開時，湯姆威茲態度又立刻轉弱，希望伊吉帕普再多留一會，幽默對話讓影迷大讚兩位音樂人的搞笑演技。

「咖啡與菸」1月6日在台上映。1060105

(中央社)