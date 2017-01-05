走冰面不想滑倒 這招可以學

根據氣象預測，德國未來幾天氣溫會降至冰點以下，創傷外科醫生建議民眾可以學企鵝走路，以防在結冰的人行道上滑倒。

路透社和英國「衛報」（The Guardian）網站報導，根據德國骨科與創傷手術協會（German Society of Orthopaedics and Trauma Surgery）網站，企鵝走路的技巧就在於身體軀幹向前傾，如此一來重心會落在前腳上。

附圖解釋了當人類正常走路時，身體重量幾乎均衡分散在兩隻腳上，外科醫生表示這樣走在結冰路面時，反而讓失去平衡和滑倒的風險增加。

2014年1月，柏林當局曾對寒冷天氣發出警告，但卻因為沒有在人行道上撒岩鹽止滑而遭批評。救援服務單位因此接到750多通緊急救援電話，醫院急診室為了處理骨折的傷者而忙到應接不暇。

柏林本月7日氣溫料將降到攝氏負10度。（譯者：中央社陳昱婷）1060105

(中央社)