北市E化戶政系統 結婚出生資料數位化
台北市民政局說，繼數位印鑑比對系統後，再度邁向E化，把民眾留存在戶政事務所多達4000萬張，包含結婚、出生、收養等重要身分登記資料，建置為數位化檔案，以節省申辦時間。
民政局今天舉辦「戶籍登記申請書數位化系統啟動記者會」，市長柯文哲出席時致詞表示，見證市府同仁對北市府E化的努力，去年是印鑑數位化系統成立，今年再把戶籍登記申請書數位化，會逐漸實現智慧城市與智慧政府。
柯文哲說，像出生證明等常用的證明文件，過去要臨櫃申請，且若是跨區還要先打電話，還要由戶政人員先傳真給保存文件的戶所，且有些文件老舊，有這套系統，只要拿著身分證就能跨區申請，代表台北在E化，這也是全台首創。
民政局長藍世聰表示，台北市以「智慧城市、優質生活」為願景，各區戶政事務所也不斷朝向數位、電子化躍進，透過戶籍登記申請書數位化系統取代人工查詢，以1年2萬1600件申辦量計算，平均每件節省50分鐘。
民政局說，台北市各區戶政事務所自去年動員所有戶所人力進行戶籍登記申請書的清查、分類、整理及修補作業，並建置戶籍登記申請書數位化系統，分階段逐年把民眾留存在所內多達15萬冊，共4000萬張的結婚、出生、收養等重要身分登記所附繳證明文件正本陸續建置為數位化檔案，以節省申辦時間，同時確保民眾權益。1060105
(中央社)
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