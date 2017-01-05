環署祭利多 盼推沼液沼渣作農地肥分

環保署今天宣布，推出多項利多措施，希望鼓勵更多畜牧業者加入沼液沼渣作為農地肥分使用的行列。

「豬牛屎尿嘛是寶、作肥發電尚蓋好」，行政院環境保護署今天宣布推出多項利多措施。

在利多方面，環保署將補助地方政府在推廣初期，由各地方環保局專人免費幫忙農友們撰寫沼液沼渣作農地肥分使用計畫書、作檢測及陪同至現場進行相關作業，並且對協助畜牧業興設厭氧發酵及發電設施的中小企業，提供貸款的信用保證。

除此之外，只要畜牧業者加入沼液沼渣肥分利用計畫，作為農地肥分沼液沼渣的部分，就可以免繳水污費。

環保署說，農委會也提供低利貸款(1.04%)，協助畜牧業者修繕及增設厭氧發酵、發電設施，最高可貸款到新台幣3000萬元；經濟部能源局提高106年生質能(有厭氧消化設備)躉購電價費率後，以1萬8000頭豬畜牧場規模來計算的話，業者1個月將可賣出約36萬元電費。1060105

(中央社)