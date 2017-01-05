催生職業足球 企業甲級聯賽8隊開踢

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全國最高水準的西元2017年企業甲級足球聯賽7日將在高雄市開踢，8隊參賽，教育部體育署表示，朝2022年台灣超級職業足球聯賽邁進。

台灣男子足球世界排名第157名，亞洲第29名，體育署為提升足球競爭力，去年起積極輔導中華民國足球協會，協調企業贊助，辦理男子企業甲級足球聯賽。

參賽隊伍原有台電、大同兩支企業隊，企業贊助輔仁大學、台灣體大與銘傳大學隊，另有皇家蔚藍、台南市及國家儲訓隊等共8隊。

為備戰2017年台北世界大學運動會，體育署去年起聘請日本籍教練黑田和生、平田禮次、西班牙體能教練訪台，爭取最佳參賽成績為首要目標。

首屆男子企業甲級足球聯賽7日在高雄國家體育場開踢，之後在北、中、南進行116場比賽，體育署明年規劃成立乙級聯賽，建置與甲級聯賽升降賽制度，逐步朝2022年職業足球聯賽邁進。1060105

(中央社)