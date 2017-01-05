MLB》陳偉殷左手不投球 改捏丸子
距大聯盟春訓還有一段時間，還在享受休假、效力馬林魚的台灣旅美好手陳偉殷，黃金左手沒有閒著，只是這次不是投球，而是改當「家庭煮夫」捏起丸子，看著他放入鍋中的丸子，個個渾圓飽滿，網友讚聲連連。
平時在投手丘，陳偉殷的黃金左手，能投出上看150公里的速球壓制打者，如今改做料理，還把影片傳上臉書，與球迷們一起分享他的休季生活，只見他把料先集中成球型，接著用左手捏出一顆顆丸子丟入鍋中，打趣的說，「來做丸子給自己吃，只是不知到好不好吃就是了。」
難得看殷仔做丸子，且顆顆紮實，許多網友口水直流，頻喊「想吃！」有趣的是，陳偉殷日前才以4.5億台幣的年薪，成為台灣最高年薪運動員，如今用珍貴的投球手捏丸子，有網友就直呼「上億元的手做出來的丸子」、「這手做出來的丸子好貴」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。