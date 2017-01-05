MLB》陳偉殷左手不投球 改捏丸子

陳偉殷下賽季年薪達4.5億台幣，成台灣最高新運動員。(美聯社資料照)

陳偉殷捏丸子。(取自陳偉殷臉書)

距大聯盟春訓還有一段時間，還在享受休假、效力馬林魚的台灣旅美好手陳偉殷，黃金左手沒有閒著，只是這次不是投球，而是改當「家庭煮夫」捏起丸子，看著他放入鍋中的丸子，個個渾圓飽滿，網友讚聲連連。

平時在投手丘，陳偉殷的黃金左手，能投出上看150公里的速球壓制打者，如今改做料理，還把影片傳上臉書，與球迷們一起分享他的休季生活，只見他把料先集中成球型，接著用左手捏出一顆顆丸子丟入鍋中，打趣的說，「來做丸子給自己吃，只是不知到好不好吃就是了。」

難得看殷仔做丸子，且顆顆紮實，許多網友口水直流，頻喊「想吃！」有趣的是，陳偉殷日前才以4.5億台幣的年薪，成為台灣最高年薪運動員，如今用珍貴的投球手捏丸子，有網友就直呼「上億元的手做出來的丸子」、「這手做出來的丸子好貴」。

(中時電子報)