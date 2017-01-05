書商跪求八卦 歐巴馬夫婦進帳13億 競寫回憶錄
美國總統當選人川普20日即將入主白宮，現任總統歐巴馬和妻子雖然就要離開8年的住所，但也將展開收入豐厚的筆耕生活。
歐巴馬對寫書並不陌生，從第一本回憶錄自1995年發行後，他已靠寫書賺進超過1,500萬美元（約5億台幣）。英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，他卸下總統職務後，料將靠寫回憶錄再賺進1,500-2,000萬美元（約5億－6.5億台幣）。
至於第一夫人蜜雪兒當然也不會閒著，要是她能托出白宮八卦好菜，聊聊兩個女兒，還有婚姻關係起起伏伏的種種，出版商料將預付她2,000萬美元（約6.5億台幣）。各方對蜜雪兒的回憶錄高度關注，而一名消息人士說，她早已默默動筆。
出版商說，他們會拚命爭取第一夫婦披露白宮八卦，還有兩人對前總統柯林頓夫婦真正的看法。一名出版社主管說，「我們身在八卦世界」，總統夫妻回憶錄正經八百的時代早就過去了。
「蜜雪兒比歐巴馬受歡迎，也比較討人喜歡－當然比較有賣點，」一名編輯高層說，「因此，她得到的預付款很可能比總統還多。」
「如果我要加入競標，絕對會為她的故事出比他更高的價。」消息人士甚至將蜜雪兒比為金鵝，認為她有一手好料，並可能會十分麻辣。
而《華爾街日報》（Wall Street Journal ）則指出，儘管蜜雪兒寫回憶錄的功力尚未經過考驗，但憑著獲得59％支持率的高人氣，早已成為美國最受歡迎的公眾人物之一。
此外，兩人甚至可能共同執筆，合寫雙人回憶錄，再帶入數百萬美元的進帳。自這對夫妻8年前入主白宮以來，賣書已使他們從芝加哥的中產階級，晉身千萬富翁的行列，而錢潮仍滾滾而來。
(中時電子報)
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