最強台灣夜市小吃 鹽酥雞奪冠

最強台灣夜市小吃調查，結果鹽酥雞(左)打敗雞排和珍珠奶茶，登上冠軍寶座。(資料照片)

大型旅遊網站易遊網舉辦「最強台灣夜市小吃 你愛哪一味」調查，結果鹽酥雞打敗雞排和珍珠奶茶，登上冠軍寶座。

易遊網指出，台灣曾獲CNN「全球十大最佳美食旅遊點」的榮耀，夜市就能一次品嚐到數十種台灣道地小吃。而台灣人最愛的是哪一味？經網路調查，鹽酥雞、雞排及珍珠奶茶獲前三名。

在網友票選前10名中，油炸物佔了4項，包含前2名的鹽酥雞和雞排、第5名的臭豆腐以及第10名的地瓜球。貝類小吃則是兩大雙蚵料理-蚵仔煎和蚵仔大腸麵線進榜獲得第4名與第8名。大腸包小腸排名第9名。

甜品類，珍珠奶茶仍是網友們的最愛，排名第3名。芒果冰、木瓜牛奶獲得6、7名。香甜Q脆的地瓜球擠進前10榜單。

(中時電子報)