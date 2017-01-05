沈富雄：台灣不是棋子是載具

前立委沈富雄。（林永富攝）

資深政論家前立委沈富雄5日說，兩岸或國內所有問題都來自選舉，中美台未來都會驚濤駭浪。他說台灣太重要，北京視台灣是核心利益，美國則是將台灣視為第一島鏈一部分，所以台灣就不是棋子，台灣是籌碼的載具，川普對台灣好點就會放在載具裡，不要自己看不起自己。

沈富雄在台灣競力論壇2016歲末年終蔡政府總檢討記者會中說，兩岸關係冷戰或冷和，未來也不會解決。北京工具滿箱但很難使用，就是維持鬥而不破，冷和冷戰隨時調整。他表示，兩岸會往下走，但會走多深不知道。馬英九前總統任內說的是兩岸事務政經分離，但他認為大陸是官民分離。現在大陸鷹派媒體一天到晚武統的理論，不是「習大大」（指大陸國家主席習近平）心裡要的。因為就像兩個戀人，面對心裡喜歡的人不會傷害他，兩岸關係不會再糟糕，北京也要應付華盛頓，台灣對川普有期待，又怕北京傷害。蔡政府要考量的是，如果未來美國新總統川普給台灣5分，但北京給負7分，兩權之下對台灣也不好。

沈富雄指出，蔡英文及民進黨面對目前在國內絕對多數的總統和國會，民調卻一路下滑，原因在選舉過程蔡開太多支票，做不到就髮夾彎，但那是她選舉大勝的原因也是上台後麻煩的開始。川普也是一樣，一定也會髮夾彎，但川普敢做會不一樣。過去八年不擇手段奪權，各路都在看，而且也都學會，民進黨面對以前友軍或對手四面八方而來的挑戰疲於應付。

他表示，蔡英文和行政院長林全的特色是很多事都不決定，與川普不同。他建議蔡有很多主張，當選後就直接去做，不必溝通。因為要取得共識不可能，直接做就好。

(旺報)