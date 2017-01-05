吳昇桓是否入選未果 韓國經典賽名單也遇困難
世界棒球經典賽將於今年3月正式開打，上屆在預賽就淘汰的韓國隊，昨也進行第4次選訓會議，將樂天巨人捕手姜珉鎬、SK飛龍左投金廣鉉以及因酒駕問題纏身的姜正浩移出11月公布的50人名單中，不過對於是否補進紅雀隊投手吳昇桓，還是沒有結果。
吳昇桓2015年因澳門賭博事件，遭到巨額罰款，加上在韓國職棒被禁賽72場，他隨後轉戰大聯盟，展現強大壓制力，整季出賽76場，自責分率僅1.92。韓國隊總教練金寅植表示，吳昇桓是一定需要的選手。
金寅植也提到，希望能在短時間內將吳昇桓擺進50人名單中，只有這樣才能盡快向大聯盟球團通知，韓國隊預計11日還會進行一次會議，希望到時候就會有結果。
韓國隊目前受到傷兵困擾，加上旅外的金賢洙與秋信守，目前是否參賽都不明朗，金寅植回應，秋信守自己是想參加，不過球團應該不會放人，金賢洙今年進入第二年，需要拚出成績；金寅植也感嘆表示：「目前國家隊的困難的地方還很多。」
(中時電子報)
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