景氣面臨寒冬 銅板公益夯

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「抓寶灑花又撒錢、有拜有捐有保庇！」景氣面臨寒冬，不少社福團體募款告急，7-ELEVEN於全台門市第一線「零錢捐」協助集結社會愛心，同時透過大數據分析，觀察發現去年國內掀起「寶可夢」熱潮，周邊門市募款成長3％，而宮廟帶動「愛心經濟」與國內外旅客熱門的觀光景點，也拉抬募款成果至少3、4成。

7-ELEVEN結合通路優勢與創意手法，在全台超過5100處門市第一線協助公益，集結社會愛心力抗社福寒冬，去年零錢捐募款金額突破1.6億元；並透過大數據分析，今天公布「2016年銅板公益觀察報告」，提供社福團體參考。

去年8月「精靈寶可夢（Pokemon Go）」推出後，風靡全台，國內掀起「抓寶」熱潮，「有寶可夢的地方，就是人潮聚集的地方」，不少人抓寶之餘也更願意消費、做公益，7-ELEVEN統計，熱門抓寶聖地門市募款金額成長3％。

其次則為「有拜有捐有保庇」，7-ELEVEN觀察發現，國內各大廟宇周邊有超過半數的門市，去年募款金額超過全國平均3.1萬元；其中，彰化鹿港天后宮創新門市、南投竹山紫南宮社寮門市與台北長春四面佛復北門市分據前3名。

7-ELEVEN指出，國人信仰帶動另類的「宮廟愛心經濟」，多數廟宇鄰近門市均以2月捐款金額最高，推敲為農曆春節期間走春人潮增多。

此外，熱門景點周遭門市募款成效也更佳，去年增加3至4成，屏東墾丁、咚咚門市、士林夜市新福慶門市、西門町明日、新寧南門市成長為最多；再加上去年長照議題發酵，全年零錢捐共募得1.6億元，相較2015年成長5％。

7-ELEVEN指出，1988年起推動「把愛找回來」公益活動，於全台超過5100家門市放置募款箱，利用第一線接近性與創新手法彙集國人愛心，例如去年全球首創「DJ捐款箱」創造話題，全年門市加上ibon募捐總計突破7億元。

(中時)