川普再槓情報機構 質疑俄介入大選說法

我要評比

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天援引維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）說法，再度質疑政府斷定俄羅斯透過網路攻擊干預美國大選的結論。

法新社報導，國會明天將就俄國涉及侵駭召開首場公聽會，由強烈批評川普和俄羅斯的聯邦參議員馬侃（John McCain）主持。

國家情報總監（Director of National Intelligence）克萊佩（James Clapper）與國家安全局（National Security Agency）局長羅傑斯（Michael Rogers）明天將到參議院軍事委員會（SenateArmed Services Committee）出席聽證會。

川普則將於6日聽取美國情報機關主管就俄國涉嫌於美國大選期間侵駭的簡報。他對亞桑傑的信賴似乎還大過對情報機關的信賴，引來相當大的批評。

他昨晚起連續推文奚落中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）等單位，認為這些單位仍無證據證明俄國侵入民主黨的電腦和將文件交給維基解密。

他說，針對所謂俄羅斯侵駭的「情資」簡報延至週五（6日），可能是需要更多時間拼湊證據。

亞桑傑現身福斯新聞台（Fox News）節目，否認俄國政府將竊得的民主黨文件交給維基解密之後，川普今天清晨又說：「亞桑傑說：『1名14歲少年就能駭入波德斯達（John Podesta）的電腦』，民主黨全國委員會何以這麼不小心？」

川普指的是民主黨全國委員會的電腦以及希拉蕊．柯林頓競選總幹事波德斯達的電腦遭駭客侵入，數以千計電子郵件和文件遇駭，並於去年11月8日總統大選前數週經維基解密公布。1060105

(中央社)