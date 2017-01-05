調查：港人預期房價上升

我要評比

儘管香港當局已採取措施遏抑房價上升，但有調查顯示，不少受訪者仍預期本地房價將會上升，以乎對政府的遏抑措施沒有信心。

星島日報今天報導，花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心於上月訪問了500人，結果顯示，認為未來1年房價將會上升的受訪比例由去年第一季的9%上升至43%。

相對的，認為房價在未來1年將會下跌的受訪比例下跌至只有19%。

不過，認為現時是購房好時機的受訪者只有2%，而認為不是時機的有67%。

近幾年來，香港房價持續上升，港府採取的多項措施都無法壓制房價上升。

去年12月初，港府突然大幅提高購房稅，由原先房價的1.5%至8.5%劃一為15%。但即使如此，本地房價至今也沒有明顯下跌，部分甚至上升。1060105

(中央社)