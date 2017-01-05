美證管會主席人選克雷頓 金融律師出身
美國準總統川普選擇的律師克雷頓掌證券管理委員會，暗示證管會將試圖鬆綁挨批成為企業成長絆腳石的法規。他擅長公共和私人併購和募資，並以處理阿里巴巴IPO事宜著稱。
路透社報導，川普今天宣布將提名蘇利文‧克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell LLP）紐約辦公室的合夥人克雷頓（Walter "Jay" Clayton）掌理這個規管華爾街的機構。
他也協助企業處理監管和執法行動，包括許多牽涉抵押證券的案件。他的客戶中，至少有阿里巴巴和Ally金融公司（Ally Financial）這兩家公司，近年曾被揭露遭證券管理委員會（SEC）調查。這兩家公司的審查是否結案則不得而知。
據蘇利文‧克倫威爾律師事務所網站，2008年金融危機高峰期間，克雷頓經手多項牽涉大銀行的重大交易，包括巴克萊資本公司（Barclays Capital）收購雷曼兄弟（Lehman Brothers）資產、摩根大通集團（JPMorgan Chase）收購貝爾斯登公司（Bear Stearns）、美國財政部對高盛集團（Goldman Sachs）的資本投資等。
許多共和黨人近年來批評證管會過度聚焦執法，卻在諸如草擬法規提升資本形成等其他任務上力有未逮，尤其在曾任聯邦檢察官的現任主席懷特（Mary Jo White）掌理之下。
法律專家指出，克雷頓的背景跟過去的證管會主席較一致，也暗示他將會鬆綁法規，甚至可能不會對懷特為了避免重大違失，而對企業犯小錯就開罰的政策蕭規曹隨。
貝克豪思律師事務所（BakerHostetler）合夥人、前證管會官員陶恩（Walter Van Dorn）說：「做為1個日常的企業併購律師，他對這些法規的情況知之甚稔。」（譯者：中央社何宏儒）1060105
(中央社)
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