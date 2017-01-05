大甲火葬場聯外道路狹窄難行 會勘改善
台中市大甲火葬場聯外道路狹窄，送葬隊伍難行，會車不易，台中市議員吳敏濟今天邀集市府相關單位進行協商及會勘，盼能早日完成聯外道路拓寬。
吳敏濟指出，大甲火葬場的聯外道路因狹窄難行，送葬隊伍擠得像沙丁魚，水洩不通，有的甚至行走在4米農路上，汽車因會車不易而跌落農田，且因行駛無法流暢而影響到火化及進塔時間，喪家屢屢罵聲連連，因此聯外道路拓寬成為刻不容緩的課題。
吳敏濟今天召集民政局、都發局、地政局、建設局、水利局及大甲區公所等單位於大甲公所進行協商討論，會後並與都發局長王俊傑到現場會勘。
吳敏濟表示，數年前他即提案並於議會強力要求市府必須提早因應火化業務量增加，在吉日塞車及路窄無法會車等問題早日拓寬或開闢聯外道路，但各局處互踢皮球，延宕至今零進度，現在已換黨執政兩年，各局處不能再各自為政，市長應指派一個局處來統籌辦理，早日完成大甲火化場聯外道路拓寬。
吳敏濟認為，大甲火化場目前的聯外道路包括成功路支線、開元路及中山路等多屬於計畫道路須經通盤檢謝變更，非短期可成，唯一屬非都市計畫道路的大埔農路為既成道路較易短期完成拓寬，應朝此方向進行。
會後吳敏濟帶領各相關局處首長前往位於第一家庭旁的大埔農路入口進行會勘，並做成決議，吳敏濟說，盼相關局處動起來，用積極負責的態度同心協力，希望在明年底之前能完成大甲火化場聯外道路（大埔農路）的拓寬工程，以給大甲殯儀館送葬家屬一條寬闊好走的路。1060105
(中央社)
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