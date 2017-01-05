王在希：大陸對台統一要有點緊迫感
中國大陸海峽兩岸關係協會前副會長王在希預期，「大陸方面在解決台灣問題可以沒有具體時間表，但是要有點緊迫感」。
環球網今天刊登王在希接受環球時報的專訪，談及大陸對台政策。他說，目前大陸方面已有實力，可以為統一抓緊做好各種準備。
被問到統一應該有明確的時間表，王在希說，「台灣問題的複雜性決定了對台工作的艱巨性，決定了兩岸統一的長期性。所以台灣問題的解決，不可能事先設定一個具體的時間表。」
但他又說，「台灣問題已經拖很久了，而且是一個涉及我們國家主權領土完整的重大問題，關係到國家核心利益，關係到中華民族的偉大復興，長期拖延不解決對中國進一步發展強大，對我們作為一個世界大國的形象，都是極其不利的。」
所以，他認為，「解決台灣問題可以沒有具體時間表，但是要有點緊迫感，而且現在我們解決這個問題的條件也基本具備…」但要對解決兩岸統一這樣的複雜問題明確設定一個最終時間，是不現實的，也不科學。
他說，「我們可以為統一抓緊做好各種準備，創造各種條件，等機會來了，爭取早日統一，但在這個問題上還要有點耐心。操之過急，事與願違。」
而解決台灣問題可能要綜合使用政治、經濟、軍事、輿論、外交等各種手段。
王在希說，「解決台灣問題，總的說無非和平統一與武力統一兩種樣式，但不是絕對的。歷史上也有兵臨城下，最後通過談判解決問題的『北平模式』…」
他說，大陸方面不到萬不得已，不會輕言動武，但最後能否實現和平統一，還要看台灣方面的態度，「你不去衝撞『台獨』這條底線，我們可以等待一個時期」。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。