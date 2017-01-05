王在希：大陸對台統一要有點緊迫感

中國大陸海峽兩岸關係協會前副會長王在希預期，「大陸方面在解決台灣問題可以沒有具體時間表，但是要有點緊迫感」。

環球網今天刊登王在希接受環球時報的專訪，談及大陸對台政策。他說，目前大陸方面已有實力，可以為統一抓緊做好各種準備。

被問到統一應該有明確的時間表，王在希說，「台灣問題的複雜性決定了對台工作的艱巨性，決定了兩岸統一的長期性。所以台灣問題的解決，不可能事先設定一個具體的時間表。」

但他又說，「台灣問題已經拖很久了，而且是一個涉及我們國家主權領土完整的重大問題，關係到國家核心利益，關係到中華民族的偉大復興，長期拖延不解決對中國進一步發展強大，對我們作為一個世界大國的形象，都是極其不利的。」

所以，他認為，「解決台灣問題可以沒有具體時間表，但是要有點緊迫感，而且現在我們解決這個問題的條件也基本具備…」但要對解決兩岸統一這樣的複雜問題明確設定一個最終時間，是不現實的，也不科學。

他說，「我們可以為統一抓緊做好各種準備，創造各種條件，等機會來了，爭取早日統一，但在這個問題上還要有點耐心。操之過急，事與願違。」

而解決台灣問題可能要綜合使用政治、經濟、軍事、輿論、外交等各種手段。

王在希說，「解決台灣問題，總的說無非和平統一與武力統一兩種樣式，但不是絕對的。歷史上也有兵臨城下，最後通過談判解決問題的『北平模式』…」

他說，大陸方面不到萬不得已，不會輕言動武，但最後能否實現和平統一，還要看台灣方面的態度，「你不去衝撞『台獨』這條底線，我們可以等待一個時期」。1060105

(中央社)