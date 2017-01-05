若任國務卿 提勒森將與美孚劃清界線
美國石油業巨擘埃克森美孚（Exxon）董事長兼執行長提勒森（Rex Tillerson）的國務卿任命案若獲得參議院確認，他將可拿到1.8億美元的退休金。
美聯社報導，提勒森將放棄未來10年可獲得的逾200萬股公司股票，埃克森美孚則會把相當於這些股票價值的現金，交給由第3方監管的信託機構。
埃克森美孚今天表示，提勒森已向國務院保證，一旦參議院通過確認，他將再賣掉目前持有的61.1萬股，以今天的股價換算相當於5500萬美元左右。參議院下週將舉行提名人選確認聽證會。
提勒森任命案引發可能的利益衝突問題，因為埃克森美孚在俄羅斯等國都擁有商業利益。他如果擔任國務卿，可能做出對自己或前公司同僚有商業利益的決策，因此將他的退休金交給信託機構託管，用意即在化解外界疑慮。
聯邦倫理規範並未要求政府官員賣掉投資，但他們必須迴避可能影響這些投資的作為。埃克森美孚全球事業規模相當龐大，提勒森如果還持有公司股票，未來推動外交工作可能大受影響。（譯者：中央社陳昱婷）1060105
(中央社)
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