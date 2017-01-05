布里斯本網賽 謝淑薇挺進女雙4強

謝淑薇與德國搭檔，挺進布里斯本女雙準決賽。(本報資料照)

台灣「網球一姐」謝淑薇5日與德國拍檔謝格蒙（Laura Siegemund）在布里斯本公開賽女雙8強遭遇大會第4種子、西班牙桑契斯／斯洛維尼亞卡列帕琪，首盤搶7雖以7比9飲恨，但台德配後勁十足，力戰109分鐘反以6比7（7）、6比2、10比2逆轉勝出，挺進女雙準決賽。

謝淑薇下一站非常有緣，將要碰上印度米爾莎／美國馬特克桑德絲的第1種子組合。米爾莎也是謝淑薇當年與彭帥拆夥後的新拍檔，但兩人合作不久又分道揚鑣。

(中時電子報)