臨檢耍大牌？趙麗穎澄清真相：有證件不需下車

被傳臨檢耍大牌，趙麗穎透過工作室澄清。（圖／達志影像）

趙麗穎工作室發聲明澄清耍大牌一事。（圖／取自新浪娛樂）

29歲大陸女星趙麗穎近年來憑《花千骨》、《胭脂》晉升為一線女星，今(5日)卻被爆料和工作人員趕路時遇到臨檢，趙麗穎助理卻跳出擋駕，拒絕下車，挨批「耍大牌」，稍早趙麗穎工作室發聲明否認此事，還原當時車上4人包括趙麗穎都提供身分證並露臉接受檢查，2位工作人員因沒帶證件才需要下車，並非外傳的刻意不下車。

稍早陸媒報導，日前趙麗穎與工作人員在上海高速出口遇到臨檢，卻被助理因名人身分為由，拒絕下車，還傳警方因此嗆「什麼明星不明星的，誰知道她是誰」，引發網友熱議，剛剛趙麗穎工作室對此發出聲明，表示報導有誤，絕沒有耍特權。

趙麗穎工作室表示，當天包括趙麗穎共6人搭車趕往浙江片場，遇到臨檢，警方要求全車成員提供證件、露臉檢查，其中有兩人只帶護照沒帶身分證，所以才需要下車去核對身分，其他人可留在車上，大家都積極配合檢查，無先前報導所提耍大牌，並要求媒體別再散播不實信息，否則不排除尋求法律途徑追究責任。

(中時電子報)