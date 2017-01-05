福原愛曬婚禮照放閃 告白老公「謝謝你愛我」

福原愛曬出婚禮照與網友放閃。(圖/福原愛微博)

台、日桌球好手江宏傑、福原愛，兩人婚禮在元旦舉行，婚宴現場更以福原愛最愛的紫色元素為主，不難看出兩人的精心設計，福原愛更在微博曬出婚禮照片，感謝當天來自各界的祝福。

江宏傑、福原愛的「世紀婚禮」備受關注，當天更湧進超過50家各國媒體採訪，福原愛昨晚在微博曬出宴客當天照片，並寫道2017第一天在台北舉辦婚宴，感謝來自各界親朋好友的祝福，也因為婚禮瀰漫這股溫馨喜悅的氛圍，讓她跟婆婆在彩排時就止不住淚水，最後更感謝老公，一路上對她的疼惜與愛護，粉絲也紛紛獻上祝福，祝這對才子佳人能永浴愛河。

(中時電子報)