三民第2戶政所真「粥」到 歡喜迎新年
時值歲末，高雄市三民第二戶政所今（5）日農曆臘八日，由同仁分工合作，熬煮臘八粥，分送給戶所洽公民眾，共享幸福滋味。
相傳釋迦牟尼佛在修行成佛前，因體力不支而昏倒，後來接受牧羊女乳糜，喝了之後恢復健康，終於在臘月初八這天悟道成佛。日後，佛教信徒就在每年臘月初八煮粥供養世尊佛陀，並施捨給百姓，因此臘八粥又被稱為「佛粥」或「福壽粥」。
三民第二戶政所員工，花了兩天下班時間，精心準備五穀雜糧、紅棗、桂圓、紅豆、花生……等各種豐富配料，微火燉煮，再添加紅糖，做成八色幸福香粥與大家結緣。戶政所5日上午10時起，分贈臘八粥給來所洽公的民眾及戶所同仁，一同分享香甜可口好味道，民眾一碗接一碗，讚不絶口。
70多歲的林阿嬤說，來戶政所申請謄本不用抽號碼馬上辦，還有八寶甜粥可以吃，實在「足感心」！
戶所主任吳淑惠說，三民二戶所除了既有的服務外，更不斷推陳出新，增加愛心櫃台服務長者孕婦身障優先受理免抽號、手機免費充電站、跨機關通報、性別平等廁所、行動戶政所、戶政e指通APP等便利措施，讓來洽公的民眾能在溫馨舒適的環境下完成申辦事項。今日恰巧是二十四節氣中的「小寒」，更是農曆「臘八節」，是傳統民俗以吃「臘八粥」來養生的日子，且「臘八粥」融合了多種食材元素，有圓融美滿的寓義，本所透過贈粥結緣活動，感受幸福高雄的滋味，讓大家能擁有正向心情、圓融思考福慧成長，祝福市民朋友來年順利平安。
(中時)
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