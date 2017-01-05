中視《60分鐘》循環經濟 垃圾變黃金

前經濟部長施顏祥認為循環經濟從產品開始 必須重新設計

●資源加速耗盡 2016出生孩子未來恐無石油

全球資源不斷消耗，據統計有22種礦物資源，50年內會慢慢耗盡，2016年出生的孩子，未來將面臨沒有天然氣和石油的狀況。前經濟部長施顏祥表示：「如果我們這一代就把資源耗盡，情何以堪！線性加消耗，循環加再生，所以要從產品開始就要重新設計。」

雲林斗六垃圾轉運站近三千噸垃圾山 需送到外縣市焚燒

●雲林垃圾爆滿無處燒 近五成可回收

台灣地狹人稠，資源有限，不能再無止盡消耗。全台24座焚化爐以及掩埋場，未來幾年都將除役或達到飽和，雲林縣垃圾就面臨無處去的窘境，原本18座掩埋場，現在只剩6座，平均一年少一座。雲林縣環境保護局副局長張喬維表示：「雲林一天垃圾量350噸，每天大概有240噸垃圾要送到外縣市焚化廠。」記者實際走一趟斗六垃圾轉運站，短短4個月囤積近3000噸垃圾，其中近5成都可以回收，也就是說如果做好分類，馬上減少近1500噸垃圾！循環經濟第一步，從「垃圾分類減量」開始。

石安牧場斥資三億多資金投資循環經濟 讓糞便變黃金

●雞糞沼氣發電 牧場砸三億讓糞便變黃金

有句話說「生雞蛋嘸，放雞屎一大堆！」不論是蛋還是雞糞，高雄石安牧場通通有，甚至把糞便變綠能！石安牧場70萬隻雞，一天生產30萬顆優質雞蛋，每天也產生近40噸雞糞和廢水；2013年業者斥資三億六千萬，引進丹麥技術打造綠能循環系統，以六層樓脫硫塔，利用雞糞沼氣發電，不但供應全牧場電量，還有多餘的電賣給台電。石安牧場總經理謝倩芬說：「甲烷是溫室效應殺手，總不能我賣的經濟價值，是消耗地球成本，現在我很高興我沒有製造任何廢棄物在汙染環境。」農委會預計要成立沼氣推動小組，讓國內養豬業者和能源業者異業結盟！

把廢輪胎裂解回收再製 環拓科技技術獨步全球

●台灣技術獨步全球 廢輪胎裂解回收再製輪胎

台灣部分業者在循環經濟上領先全球，位於屏東枋寮的環拓科技，是全世界唯一成功商業營運處理廢輪胎的化學裂解廠，台灣每年12萬噸廢輪胎，其中2萬噸由環拓科技處理。環拓科技總經理吳俊耀表示：「我們的想法是讓輪胎永遠轉動，把廢輪胎利用裂解技術，把油和碳黑回收，這種技術在全世界沒有人體現過！」

硬度高的LCD玻璃 搖身變成隔音防火節能磚

●玻璃碎成藝術品 廢玻璃變防火節能磚

50年前台灣就有人看準廢棄玻璃商機，新竹春池玻璃創辦人吳春池說：「要不斷創新求變，把玻璃碎用在連鎖磚、柏油和陶瓷釉料，都是我們開發出來。」近幾年他們看中業界棄如敝屣的LCD玻璃，因為添加氧化鋁硬度高，熔化再運用成本太高，沒人要做，他們花10多年研發隔音耐震防火的「發泡輕質節能磚」，幫全台灣九成的廢棄LCD玻璃，找到新出路。

「循環經濟 垃圾變黃金」完整內容請鎖定1月7日(六)下午1點及1月12日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)