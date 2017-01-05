大陸高鐵空汙中行進 華麗變身霧霾金
大陸霧霾有多嚴重，看大陸高鐵「和諧號」就知道。網傳和諧號列車近日穿過霧霾區從上海到北京後，潔白的車身竟然變成「屎色」，或雅稱為「霧霾金」。清潔人員花相當力氣才洗乾淨。
星島日報今天報導，大陸網路上近日出現一張照片，是大陸高鐵和諧號「變身」的情況，原本白色的車身，均有不同程度灰塵，引發網民熱議。
該篇「這是一輛穿過霧霾區的高鐵」文章表示，列車由上海開往北京南站，在穿越華東、華北重霧霾區後未經雨水沖刷。
北京鐵路局人員表示，每當高鐵到站後，都有清潔人員負責二至三節車廂的清洗，「一般清洗一次大概30分鐘左右，不過這次霧霾的確給清洗難度加大不少，用時會更多些」。
鐵路部門工作人員透露，灰塵與霧霾有一定關係，但列車車速、距離、行車時間及行車方向等也有關係。鐵路部門工作人員表示，一般早晚時段，霧氣比較大，骯髒程度相對會更嚴重。
北京公眾環境研究中心主任馬軍則說，霾其實是「氣溶膠」，汙染物吸附水氣膨脹後，極易附著車身。在高濕狀態下，若列車穿行距離比較長，又途經重度霧霾區，汙染物附著在車體上就會產生汙染痕跡。1060105
(中央社)
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