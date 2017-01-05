世貿大展鍾欣凌帶路 給您滿滿的年貨大平台

左起貿協秘書長黃文榮與鍾欣凌一起推薦君悅酒店的「雲錦一品甕裡禪」。(張佩芬攝)

廠商上台介紹產品。(張佩芬攝)

由貿協主辦的「2017世貿年貨大展暨禮品贈品展」，將於本（106）年1月12日至16日盛大開展，今（5）日展前記者會搶先曝光多項年節商品。年貨展今年徵集388家廠商，共計達600攤，從南北雜貨、有機食品、特色年菜、百年老店商品、精選伴手禮等應有盡有。今年更強力募集國外代理商進駐，成功邀請多達19國77家廠商，使用達100個攤位，打造史上最強外籍軍團。

家有兩個可愛女兒的人氣媽咪粉紅豬鍾欣凌開心出席本次展前記者會，而且一出現就送上「金雞鮮鱻海陸盤」、「雲錦一品甕裡禪」、「迎春納福瓶」三大好禮，貿協黃文榮秘書長也以本次年貨展六大主題展區所象徵的年菜，集結成「花開富貴」大拼盤回贈給鍾欣凌，並一同打開象徵本屆年貨展的禮物盒，試吃本屆精選廠商帶來的商品，搶先逛展買好物。

本屆年貨展將於1月12日上午11點由「金雞福袋大方送」活動打頭陣，限量發放300份價值千元以上的福袋，為年貨展開幕帶來人氣與好彩頭。另外展場中還有每日的「金雞報喜抽獎」，當日凡消費滿千，即可憑消費發票或收據換抽獎券1張，天天抽iPhone 7、按摩椅、餐券等高額好禮，讓大家試手氣迎新春。另外在現場限時限量舉辦大師揮毫春聯、新年紅包大方抽、機智問答、10元買好禮、刮發財金等活動，就是要讓大家買得過癮，玩得開心。

本次共邀請17家優質慈善團體，使用達33個攤位，帶來精選商品，秉持著買年貨不忘做公益，溫馨過好年的概念，貿協也與北港朝天宮合作，辦理「擲筊做公益，求得金媽祖」活動，邀請民眾捐獻100元慈善捐款，參加擲筊競賽，最後由優勝的幸運兒將重達1兩，造價超過8萬元的朝天宮金媽祖迎回家，貿協和朝天宮則把募得款項回饋給本次參與年貨展的慈善團體，以彰顯媽祖慈愛與關懷的精神。

全台最大室內年貨展，提供您最具國際特色的商品和各式趣味活動，展期間每天上午11時至下午7時，在台北世貿一館盛大展出，讓民眾在不受風雨影響下，享受採辦年貨的樂趣，喜迎金雞年。

(工商)