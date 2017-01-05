NBA》拓荒者好難纏 柯瑞仍率勇士4連勝
儘管少了明星後衛利拉德(踝傷)助陣，拓荒者5日在客場面對聯盟戰績最佳的勇士，仍然展現超強韌性，可惜勇士還是太強大了，靠著柯瑞投進5顆三分球、拿35分、7籃板與5助攻，勇士最後以125比117擊退拓荒者，摘下4連勝。
拓荒者上半場火力比起勇士一點也不遜色，甚至打完上半場，意外以71比69領先勇士，讓地主球迷有點不敢置信，幸好勇士第3節外線火力開始加溫，尤其是柯瑞帶頭飆分，幫助勇士始終保持5分以上領先直到結束槍響。
勇士不僅柯瑞1人勇猛，賽前還在自誇跟美媒關係不錯的杜蘭特也拿30分、5籃板、4助攻、3火鍋與2抄截的全能數據，「浪花弟」克雷湯普生14分，帕楚利亞13分，陷入犯規麻煩的卓雷蒙格林，貢獻9分、11助攻與7籃板。
拓荒者得以緊咬比分的關鍵人物，是拓荒者「雙衛」之一的麥科倫，前役才拿43分的他，5日又有35分的高分演出，另有9籃板、5助攻，取代利拉德先發位置的克拉普18分，普朗里16分、10籃板，阿米紐12分、7籃板。
(中時電子報)
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