混亂不安2017 10大峰會攸關全球動向

美國總統大選後，全球告別動盪2016年，進入不確定2017年。紐約外交關係協會（CFR）列舉聯大、東南亞國協及金磚國家等10大峰會，將攸關今年全球新局走向。

美國總統當選人川普即將宣誓就職、正式入主白宮，美國新外交及戰略思維，其與同盟夥伴新關係發展，備受各方關切。

外交關係協會指出，過去1年，強權國家關係緊張，川普又將顛覆美外交政策，包括從貿易到氣候、同盟到核武不擴散、恐怖主義到人權。

飽受英國脫歐及難民危機之苦的歐盟，今年3月底將在義大利羅馬召開峰會（European Union Summit）；緊接著5月下旬，七大工業國集團（G7）也選擇義大利的道米納（Taormina）舉行高峰會，難民危機及歐盟與俄羅斯之間關係將是焦點。

另外，重要性日漸下滑的北大西洋公約組織（NATO）各國領袖，將在歐盟總部布魯塞爾集會，探討美新政府下的美歐新關係，以及如何面對和阻止俄羅斯等議題。

聯合國6月上旬將在紐約總部召開全球海洋會議（Conference on the Ocean），討論保護海洋環境免於污染、過度捕撈及海水酸化等問題。

再來是7月在德國漢堡舉行的20國集團峰會（G20），川普時代的新地緣政治和地緣經濟，屆時可望有較清晰的輪廓。

此外，金磚國家（BRICS）高峰會9月將在中國廈門登場，除了招商引資外，更可讓中國國家主席習近平進一步凝聚與巴西、俄羅斯、印度、南非等4國的內部團結，提高其地緣政治和經濟重要性，與西方國家抗衡。

再來就是9月12日到25日的聯合國大會（UN General Assembly），是秘書長更替後首次大會，更是川普當選美總統後首次聯大演講，闡釋美國的新全球佈局思維。

緊接著是1年2次（4月及11月）集會的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會，11月那次將與東亞高峰會（East Asia Summit）共同舉行，東道主皆是菲律賓。南海爭議、美中較勁及美國亞太再平衡政策將是各方焦點。

最後是「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第23次締約方大會（COP-23），11月在波昂(Bonn)舉行，地點雖選在德國，但將由飽受溫室效應海水上漲之苦的小島國家斐濟（Fiji）主辦。1060105

(中央社)